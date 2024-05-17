Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenci topluluklarının talebi üzerine Görükle’de festival düzenlendi. Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalde üniversiteli gençler, gönüllerince eğlendi.

Bahar festivaline özlem duyan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden festival talebinde bulundu. Gençlerin talebini karşılıksız bırakmayan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle “Görükle Gençlik Festivali” düzenledi.

Görükle Spor Parkı’nın bulunduğu caddede gerçekleştirilen festivale, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de, festivale katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Öğrenci toplulukları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları festival alanında açtığı stantlarda iklim kriziyle mücadele, çevre ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturan çalışmalar yaptı.

Festival alanında stant açanlar arasında Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü de yer aldı. Gençler, Nilüfer’e dair fikir, öneri ve beklentilerini, 2024-2029 dönemi Stratejik Planı’nı katılımcı bir anlayışla oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletti. İnsan tombalası, tohum topu, keçe kağıtlarından anahtarlık, rüzgar türbini, atık yağlardan mum ve sabun atölyelerinin düzenlendiği festival alanında üniversiteli gençler, anı tuvalleri ve dilek ağaçlarına da geleceğe yönelik hayallerini astı. DJ performanslarının coşkuyu artırdığı festivalde üniversiteli gençler, dönemin yorgunluğunu Görükle Gençlik Festivali’nde eğlenerek attı.

Dopdolu programıyla gençlere keyifli anlar yaşatan Görükle Gençlik Festivali, Sedd ve Muhtar isimli müzik gruplarının konserleriyle sona erdi.