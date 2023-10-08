Bursa'nın Nilüfer ilçesinde “Uni Uçuş Günleri Kostümlü Uçuş Festivali”nde gökyüzü renklendi. Hafta sonunda düzenlenen festivale 20 üniversiteden yaklaşık 550’i sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle Nilüfer ilçesinde bu yıl ikincisini düzenlediği “Uni Uçuş Günleri Kostümlü Uçuş Festivali” büyük katılımla gerçekleşti.

İki gün süren festivale Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte toplam 20 üniversitenin havacılık topluluklarından 542 üye öğrenci katıldı.

Hava şartlarının da uygun olmasıyla iki gün boyunca çok sayıda atlayış gerçekleşirken gökyüzünde de adeta şenlik yaşandı.

Kostümlü uçuşların yapıldığı ilk günün sonunda gece DenDen grubu ile Uludağ Müzik Topluluğu’nun konserleri ve DJ Uğur Başaran’ın performansları sporculara keyifli anlar yaşattı

İkinci gün de yapılan uçuşların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Jürinin, uçuş, iniş ve kostüm kategorisinde yaptığı değerlendirmeleri sonucunda Ankara Üniversitesi’nden Berat Gezegen ve ekibi La Casa De Papel kostümüyle 30 puan alarak birinci seçildi. Akdeniz Üniversitesi’nden Burak Güneş Unicorn kostümüyle 28 puan alarak ikinciliğe, yine Akdeniz Ünivesitesi’nden Janberk Ceyhan da Sezar kostümüyle 27 puan alarak üçüncülüğe değer görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri katılımcı protokol üyeleri tarafından takdim edildi.