Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin Eylül ayı verileri otomotiv sektörünü hızlı yükselişine işaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, otomotivde Eylül raporunu yayımladı.

Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.

Böylelikle otomotivde eylül ayı rekoru kırıldı. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17 bin 822 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,1 arttı.