Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı’nın düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası, ahde vefanın sporda vücut bulduğu bir etkinliğe sahne oldu.

Yığılcaspor’un yıllarca formasını giyen, kulübe uzun yıllar hizmet eden ve her zaman destekçisi olan Yücel Öztürk’ü unutmayan Yığılcaspor, turnuvaya Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak “Yığılca Yücel Öztürk Spor” adıyla katıldı.

Turnuvada etkileyici bir oyun sergileyen ahde vefa takımı, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Yığılcaspor camiası, Yücel Öztürk’ün anısını yaşatarak hem sporda başarı elde etti hem de vefa duygusunu tüm katılımcılara hissettirdi.