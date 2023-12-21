Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerine gün boyu ücretsiz çay, kahve ikramı, ders çalışma ve sosyalleşme imkânı, ücretsiz çamaşır yıkama gibi hizmetlerin yanı sıra gençlere yönelik sosyal aktiviteler organize ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin faydalandığı Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, yıllardır tamamen ücretsiz olarak gençlere çeşitli etkinlikler sunarak hizmet veriyor. Ücretsiz çamaşır yıkama, çay, kahve ikramları, kulüp toplantıları, seminerler ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapma gibi çok sayıda farklı hizmet sunan Merkez, ayrıca konserler ve söyleşiler gibi etkinliklerle gençlerin boş vakitlerini kaliteli ve verimli geçirmelerine imkan sağlıyor.

Tugay Akçan keyifli bir gece yaşattı

Son olarak; yeni neslin yükselen seslerinden biri olan müzisyen Tugay Akçan, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği konserde üniversite öğrencileri ile buluştu. Sevilen şarkıları kendi tarzında yorumlayan Akçan, öğrencilere keyifli bir gece yaşatırken, üniversiteli gençler final sınavları öncesinde moral depoladılar.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.