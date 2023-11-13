İnegöl Belediyesi, başka şehirlerden üniversite okumak için İnegöl’e gelen öğrencilerin eğitim aldıkları yeri yakından tanımaları, şehre alışma ve uyum noktasında oryantasyon sürecine hız katmak adına “Şehrimi Tanıyorum” ismiyle geziler düzenliyor. Her eğitim öğretim yılı başında gerçekleştiren ve İnegöl’e yeni gelen öğrencileri kapsayan gezilerin bu seneki turu bugün yapıldı.

Şehir turu, 90 üniversite öğrencisinin katılımıyla beraber sabah 09.00’da İnegöl Kent Müzesinden başladı. Daha sonra öğrenciler; İshakpaşa Camii ve Çarşı Bölgesi, Turgut Alp Türbesi, Kanal İnegöl, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası ve yine Oylat’ta şelale yolu ziyareti gerçekleştirdi.

“SİZLERİN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Rehberler eşliğinde yapılan şehir turunun ilk durağı olan Kent Müzesinde, Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Taban, burada müze ziyareti öncesi öğrencilere hitaben konuşma yaparak; “Belediyemiz ve ilgili arkadaşlarımız sizlere yardımcı olmak için hazırlar. Ben inşallah farklı zamanlarda yine sizlerle oturup buluşmak istiyorum. Çünkü dışarıdan gelen bir göz olarak şehirle ilgili intibalarınızı duymak bizim için kıymetli. Sadece buluşmaları da beklemeyelim, bizlere tüm iletişim kanallarından ulaşıp önerilerinizi, eleştirilerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

İnegöl’ün hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Şehrimiz hızlı büyüyor, gelişiyor. Göç alıyoruz. Bunlar aslında güzel şeyler ama bir taraftan da bunlara çözüm üretmeniz gerekiyor. Gelen insanların konut ihtiyacı var, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti ihtiyacı var. Bunları karşılamanız gerekiyor. Sizler için de aynı şekilde. Ancak bizler her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

Seher Yaşa