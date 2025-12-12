Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) kadına yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen programa, 225 öğrenci ile akademisyenler ve idari personel katıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 6284 sayılı Kanun, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında sunum yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de madde bağımlılığı, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu (UYUMA) konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın sonunda erkek öğrencilerle birlikte "Kadına el kalkmaz" yazılı pankart açan ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı. Jandarmadan yapılan uyarıda, şiddete maruz kalan veya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ya da 183 Sosyal Destek Hattı’na ihbarda bulunmalarının önemi vurgulanarak, "Şiddetin suç olduğunun yasalarla belirlendiğini ve bunun hepimiz için bir sorumluluk olduğunu unutmayınız" denildi.

(ACK-HFV-