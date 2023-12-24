Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı üniversite terkini de artırdı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre 2021 ve 2022'de üniversite bırakan öğrencilerin sayısı tam 728 bin 490. Bu sayı 50 kentin nüfusundan daha fazla.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; YÖKAK'ın Gösterge Değerleri Raporu'nda yer alan, "Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı" verilerinde 2021'de 338 bin 926, 2022'de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu.

Rapora göre bu alanda 2022'de ilk 10 sırada bulunan üniversiteler ve öğrenci sayıları şöyle:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.