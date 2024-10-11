Astrolog Meryem Bolat, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın genel etkilerini ve diğer burçlara yansımasını yorumladı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, ilişkilerde denge ve adalet arayışını tetiklerken, bireyleri içsel sorgulamalara yönlendiriyor. Astrolog Meryem Bolat, bu dönemde kişisel ilişkilerin güçleneceğini ve bazı ilişkilerin sonlanabileceğini belirtiyor. Juno'nun olumlu etkileriyle ruh eşleriyle buluşma ihtimali artarken, her burcun bu tutulmadan nasıl etkileneceği de merak ediliyor.

Terazi burcunda gerçekleşen güneş tutulmasını New York Temsilcimiz Özlem Özgüt Yörekli'ye yorumlayan Bolat, burç burç değerlendirmelerde de bulundu.

GÜNEŞ TUTULMASININ GENEL ETKİLERİ

Astrolog Meryem Bolat'ın yorumuna göre, Güneş tutulmaları hayatı ileriye taşıyan önemli olayları tetikleyebilir. Özellikle ilişkilerdeki dengesizliklerin, ilahi adaletin devreye girmesiyle çözülebileceği belirtildi. Ayrıca, katılımcılar bu süreçte kendilerini sorgulama ve ilişkilerdeki rollerini değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Bu dönemde, Juno'nun olumlu etkileri sayesinde ruh eşleriyle bir araya gelme olasılığı artarken, bazı ilişkilerin de sonlanabileceği öngörülüyor. İlişkilerdeki sorunların çözüme kavuşabilmesi için dengeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

KOÇ BURCU: Güneş tutulması, Koç burçlarının 7. evinden etkileniyor. Bu süreç, ikili ilişkilerde önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlayabilir. Koçlar, kendilerini kaybetmeden "biz" olma deneyimini yaşayacaklar.

BOĞA BURCU: Boğalar, 6. evden etki alarak günlük rutinlerinde değişiklikler yapma fırsatı bulacaklar. Sağlık alanında olumlu gelişmeler bekleniyor.

İKİZLER BURCU: İkizler, aşk evinden etki alıyor. Bu dönemde ruh eşleriyle tanışma fırsatları doğabilir. Çocuklarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU: Yengeçler, 4. evden etki alarak aile ve ev konularında önemli gelişmeler yaşayacaklar. Taşınma veya evde tadilat gibi durumlar gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU: Aslanlar, 3. evden gelen etkilerle yakın çevreleri ve kardeşleriyle ilişkilerine dikkat etmeli. Yeni eğitim fırsatları doğabilir.

BAŞAK BURCU: Başak burçları, 2. evden etkilenerek maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilir. Öz değerlerini sorgulama fırsatı bulacaklar.

TERAZİ BURCU: Terazi burçları, 1. evden etkilenerek dış görünüşlerinde değişiklikler yapma isteği duyabilirler. Kendilerini ifade etme biçimlerinde dönüşüm yaşanabilir.

AKREP BURCU: Akrep burçları, 12. evden etkilenerek içsel dünyalarında önemli değişimler yaşayacaklar. Sağlık konularında iyileşmeler bekleniyor.

YAY BURCU: Yay burçları, 11. evden gelen etkilerle büyük hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçebilirler. Sosyal çevrelerini genişletme fırsatları doğacak.

OĞLAK BURCU: Oğlak burçları, 10. evden etki alarak kariyerlerinde önemli gelişmeler yaşayabilir. İş hayatında terfi veya yeni projelere başlama fırsatları gündeme gelebilir.

KOVA BURCU: Kova burçları, 9. evden gelen etkilerle yüksek öğretim ve yurtdışı fırsatlarıyla ilgili olumlu gelişmeler bekliyor. Beklemedikleri fırsatlarla karşılaşabilirler.

BALIK BURCU: Balık burçları, 8. evden gelen etkilerle dışarıdan gelen paralarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir. Okültizm ve spiritüel konulara ilgi duyanlar için yetenekleri daha görünür hale gelebilir.