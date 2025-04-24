Şirketin aldığı bu kararla birlikte Magnum gibi popüler markalar, Unilever çatısından ayrılarak yeni bir yapıya kavuşacak. Uzun yıllardır Algida markası altında faaliyet gösteren Magnum’un, bağımsız bir şirket olarak "The Magnum Ice Cream Company" adıyla yoluna devam edeceği duyuruldu.

Unilever, son yıllarda yürüttüğü maliyet düşürme politikaları doğrultusunda binlerce çalışanını işten çıkarmıştı. 2023 yılında yaklaşık 800 milyon avroluk bir tasarruf hedefiyle 6 bin kişiyi işten çıkaran şirketin, bu yıl da 1.500 kişiyi daha işten çıkaracağı belirtiliyor. Yeniden yapılanma kapsamında şirketin, özellikle dondurma kolundaki varlığını sonlandırma kararı aldığı ifade ediliyor.

Yeni şirketin ana listelemesi Amsterdam borsasında yapılacak, Londra ve New York’ta da ikincil listelemeler gerçekleşecek. Unilever yönetimi, bu değişikliklerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve 1 Temmuz itibarıyla Magnum’un bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine başlamasını planlıyor.

Unilever’in yeni CEO’su Fernando Fernandez, belirsizliklerle dolu küresel ekonomik ortamda bile inovasyon gücü, marka yatırımları ve rekabetçiliklerinin şirketi hedeflerine ulaştıracağına inandıklarını belirtti. Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 25 oranında artarken, yeni yapılanmayla birlikte uluslararası yatırım fonlarının şirket üzerindeki etkisinin artması bekleniyor.