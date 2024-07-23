Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan geleneksel “Laleli Fashion Shopping Festival”, 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’nin ünlü modelleri Demet Şener, Wilma Elles, Sezgi Sena Akay ve 50 yerli yabancı moda resitalinde boy gösterecek.

Animasyon gösterileri, defileler ve sürpriz etkinliklerin olacağı festivalin tanıtım toplantısı Laleli’de bir otelde gerçekleşti. “Laleli Modadır” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte 50’nin üzerinde firma bulunacak. Aynı zamanda Doğu Blokları, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa’dan gelecek alım heyetleri Türk tekstilcileri ile buluşacak.

Türkiye’nin ünlü mankenleri defilede yeni sezon tekstil ürünlerini sergileyecek

Türkiye’nin ihracatına önemli katkılarının olması beklenen festivalde Türkiye’nin ünlü modelleri Demet Şener, Wilma Elles, Sezgi Sena Akay ve 50 yerli yabancı modelin katılacağı moda resitali gerçekleşecek. 2024 - 2025 yılının modası Laleli Fashion Shopping Festival’de ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan LASİAD Başkanı Giyasettin Eyüpkoca, “Ticaret hacmimizi yükseltmek, modayla anılan “Marka bir Laleli” oluşturabilmek, pazar ve müşteri yelpazemizi genişletebilmek, ürün ve hizmet bazında yenilikçiliğimizi gösterebilmek, iç ve dış pazardaki potansiyelimizi yükseltebilmek, dönemsel riske karşı kendimizi koruyabilmek amacımız. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz büyük değişimi sergileyebilmek, birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü yansıtabilmek, Laleli’mizin sesini dünyaya gür bir şekilde duyurabilmek için Laleli Fashion Shopping Festival’in 10’uncusunu düzenliyoruz. Festival, iç ve dış piyasadaki toptancılara yönelik, indirim fırsatlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle Doğu Blokları, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa’dan gelecek misafirlere ve Türk tekstilcilerine ev sahipliği yapacak. Toptan ve perakende tekstil sektörüne hizmet veren Laleli, ülke ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Sezon açılışıyla bölgemizin tek yürek olacağı, kalplerin Laleli için çarpacağı, bizleri anlatan, geleceğimizi umutlandıran bu festivali desteklemeliyiz. Laleli’nin tüm fertleri olarak birlik ve bütünlüğümüzü bir kez daha göstermeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Festival programı ile ilgili de bilgi veren Eyüpkoca, ‘‘İlk olarak gündüz ticari stantların ziyaretleri gerçekleştirilecek ve ikinci olarak akşam görsel şovlarla defile açılışımız olacak. Misafirlerimizi oldukça renkli bir festival bekliyor. Pek çok alanda ülkemize hareket katacak bu organizasyonun parçası olduğumuz için mutluyuz. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntıları bu festival ile azaltıp herkese moral anlamında katkı sağlaması çok önemli ” dedi.