

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ve ruhsatsız silahların önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Geçtiğimiz gün İ.Ç. isimli şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda 111 adet tarihi eser niteliği taşıyan gümüş ve bronz materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 8 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. gerekli işlemler için Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürülüp alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı silahlanmanın önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.