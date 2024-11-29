Turne kapsamında tiyatro oyunuyla sahnede olan 52 yaşındaki sanatçı, ayağını kırdığını açıklayarak Tokat ve Samsun’daki oyunlarının iptal edildiğini duyurdu.

"GÖSTERİLERİMİZİ ERTELEMEK ZORUNDAYIZ"

Necmi Yapıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir duyuru paylaşmak istiyorum. 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Tokat ve Samsun’da ‘Güldüren Cazibe’ adlı oyunumuzu sahneleyecektik. Oyunda dört farklı karakteri canlandırıyorum ancak yaşadığım kaza nedeniyle oyunlarımızı ertelemek zorundayız. Şu anda ayağım alçıda. Hepinizden özür diliyorum" dedi.