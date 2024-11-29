Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 55,34 arttı, aylık yüzde 0,24 arttı. Sektörlere göre yıllık bazda en büyük değişim taşımacılık için depolama ve destek hizmetlerinde oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 49,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,59 azalış kaydetti.