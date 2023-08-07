Ünlü oyuncu Burcu Kara, Antalya'da geçirdiği tatilin ardından soluğu Bursa'daki köy evinde aldı. Köy evinin bahçesinde şalvar giyip sebze toplayarak doğayla iç içe vakit geçiren Kara, sosyal medyada paylaştığı bu anlamlı anıyla dikkat çekti. "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer" notuyla, topladığı sebzelerin tadını çıkarırken köklü köy geçmişine olan bağlılığını vurguladı.

2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile dünya evine giren Burcu Kara, 2017 yılında oğlu Ali'yi, daha sonra da Aralık 2022'de ikinci oğlu Can'ı kucaklayarak anne mutluluğunu tadıyor.

Geçtiğimiz yıllarda doğup büyüdüğü İznik ilçesindeki köy evini yenileyen Burcu Kara, sık sık doğa ile iç içe zaman geçiriyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımında şalvar giyip sebze toplayan oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni ve olumlu yorumlar aldı.