Ticaret Bakanı Ömer Bolat, arz ve talep arasındaki dengeyi bozan ve rekabetçi bir piyasa yapısını geri yükleyen haksız uygulamaları durdurmak için titiz ve etkili bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek için yapılan testler hakkında bilgi verdi. Ekovitrin'e konuşan Bakan Bolat, görev ve yetkilerinde her zaman halkın yanında yer aldıklarını belirtti ve "İç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir Piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı tedbirleri arttırdık. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi. Ömer Bolat, "İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere gereken idari yaptırımları uyguluyoruz" sözlerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, piyasa dışı mekanizmalar üzerinden caydırıcılık denetimleri ile fiyat keşif faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yürütülen bu kararlı politikayla birlikte fiyat anormalliklerinin ortadan kalkacağı görülecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Prof. Dr. Bolat şunları söyledi:

"Halihazırda Bakanlığımızda ürün güvenliği denetimi amacıyla 92 Ticaret Denetmeni Yardımcısının alımı ile ilgili süreç devam etmektedir. Bunun yanında gündemin ilk sıralarında yer alan haksız Fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri ile görevli olan 81 Ticaret İl Müdürlüğümüzde 2218 personelimiz bulunmakla birlikte özellikle yapılan denetimlerin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması denetimlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, denetim personeli sayısının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir."

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, proaktif bir yaklaşımla sahip olduğumuz ticaret politikası paketlerini ve ticaret ruhsatlandırma kanallarını kullanarak dış ticarete yönelik önemli adımlar attıklarını, bu faaliyetleri ithalatı azaltıp ihracatı artırma politikasına dönüştürdüklerini söyledi.

İhracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla ihracatçının yanında olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "İhracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar desteklerimiz sürecek" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Bakanlık olarak gündemimizin ilk sırasında '2028 İhracat Vizyonu' yer almaktadır" diyen Bakan Bolat şöyle konuştu: "Hedefimiz 400 milyar Dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatını yakalamak, KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 40'a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50'ye taşımak ve hâlihazırda genel ihracatımız içinde yüzde 1,5 olan e-ihracat payını ise 2030 yılında yüzde 10 seviyesine ulaştırmaktır."

Prof. Dr. Ömer Bolat, ithalat bağımlılığının azaltılmasının tek yolunun yerli üretimin artırılması olduğu bilinci içerisinde, ülkede üretimi mümkün ve uygun olan ürünlerin üretiminin artırılabilmesi için, diğer Bakanlıkların çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde, Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımızı artırmak ve ihracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla Bakanlık olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar verdiğimiz destekler sayesinde ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.