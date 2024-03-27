İstanbul'un Etiler semtinde bulunan ünlü et restoranı Nusret'e sabaha karşı motosikletle gelen 2 saldırgan, silahlı bir saldırı düzenledi. Gökçe'nin mekanına yapılan saldırının arkasından ise organize suç örgütü Barış Boyun'un olduğu ortaya çıktı.

X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi.️ Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.️ Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek.️ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 📌Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, 📌Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, 📌Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 📌4 adet ruhsatsız tabanca, 📌Çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.