Ünlü Youtube fenomeni O.M., İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşıma suçlamasıyla gözaltına alındı. İzmir Narkotik polisleri, O.M.'nin kullandığı yarış motosikleti ve yanındaki diğer iki şüphelinin aracının uyuşturucu taşıdığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen operasyonda polis ekipleri, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirdi. O.M. ve diğer iki şüpheli, polis işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, fenomenin daha önceki tehlikeli motosiklet sürüşleriyle tanınmasının ötesinde, ciddi sonuçları beraberinde getirdi. O.M.'nin, plakasına katlanır düzenek yaparak polise yakalanmamak için çektiği videolar ve tehlikeli sürüşleri izleyiciler arasında tartışmalara neden olmuştu. Ancak bu kez, uyuşturucu taşıma suçlamaları, fenomenin takipçilerini şaşkına çevirdi.