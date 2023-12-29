Türkiye’nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe yeni yıla karsız giriyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı vatandaşı ağırlayan Kartepe Kayak Merkezi’ne önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi yeni yıla karsız giriyor. Kayak ve snowboard gibi birçok kış sporuna elverişli olan Kartepe Kayak Merkezi’nde, bu sene karsız yılbaşı gecesi geçirilecek. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla bin 640 rakımlı Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi’ne 18 Kasım’da mevsimin ilk kar yağışı düşmüş, 16 Aralık’ta da kar yağışı etkili olmuş ancak kısa bir sonra erimişti. 17 kilometre uzunluğunda 21 pistin yer aldığı kayak merkezinde yılbaşına kısa bir süre kala kar yağışının etkili olmaması tatilcileri üzdü.