Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Kocaeli’nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe’de kar timleri hazırlıklarını tamamladı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timi 50 personel, 4 tuz serici + küreme bıçaklı kamyon, 2 küreme bıçaklı kamyon, 5 kamyon, 3 mini tuz serici, 25 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici kepçe ve 2 grayder ile nöbete başladı. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler, Kartepe’de kar yağışlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kış ayının kendisini göstermesiyle birlikte Kartepe Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile birlikte koordineli olarak ilçemiz genelinde çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. Hemşehrilerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmaması için 8 bölgede 50 personelimiz ile kar nöbetimiz başladı" dedi.