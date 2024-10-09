İsmetpaşa Mahallesi'ndeki markette alışveriş yapan R.D., paketi incelediğinde içindeki hareketliliği gördü. Durumu cep telefonu ile kaydeden R.D., "Bir paket pirinç almak için markete gittim ve gördüğüm manzara beni gerçekten şok etti. Kapalı bir paketin böceklenmesi inanılmaz. Dikkat etmeseydim, böcek dolu bu paketi satın alacaktım. Yetkilileri acilen denetim yapmaya davet ediyorum," dedi.

Bu olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri tekrar gündeme taşıdı. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde de benzer bir durum yaşandı; son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan birçok gıda ürününe el konuldu. Denetimlerde, 1.500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay gibi ürünlerin tespit edilmesi, halk sağlığını tehdit eden duruma müdahale edildiğini gösteriyor.