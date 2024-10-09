Ağıralioğlu, uzun süredir sürdürdüğü parti kurma çalışmalarını sonuçlandırarak tarih belirledi. Habertürk'te yer alan haberlere göre, Türkiye'nin mevcut siyasi atmosferini 2001 yılında AK Parti’nin iktidara gelmeden önceki döneme benzeten Ağıralioğlu, halkın değişim isteğinin ve siyasi arayışının o döneme benzer olduğunu ifade etti. Yeni partisinin bu boşluğu doldurmayı amaçladığını belirtti.

Öte yandan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ağıralioğlu'nun partisine destek mesajı gönderdiği öğrenildi. Akşener, Ağıralioğlu’nun bazı kurucularıyla görüşerek "hayırlı olsun" dileklerini iletti, bu da aralarındaki diyaloğun sürdüğünü gösteriyor.

Ağıralioğlu’nun yeni partisine, CHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekillerinin katılma talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Ancak bu taleplere sıcak bakılmadığı belirtiliyor; Ağıralioğlu'nun partiyi sınırlı bir kadro ile başlatmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

Yeni partinin Türkiye'deki siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Özellikle 2024 yılı içinde yaşanacak gelişmeler, Ağıralioğlu’nun girişiminin toplumda nasıl bir yankı uyandıracağını gösterecek. Yeni parti, milliyetçi ve muhafazakâr seçmenlerin ilgisini çekme potansiyeline sahip.