Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon hakkında provokatif içerikli paylaşımlar yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımların dezenformasyon üretmeye yönelik olduğuna dikkat çekti. Bu tür provokatif içeriklere karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin esas alınmasını rica etti.