MTM Medya Takip Merkezi, medya ve sosyal medyayı kapsayan 10 bini aşkın kaynağın yıl boyunca taranmasıyla elde ettiği veriler ile 19 farklı kategoride 100’ü aşkın olayı kronolojik bir seçki hâline getirdi. Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan bu kapsamlı çalışma, öne çıkan tüm haberleri sade ve akıcı bir anlatımla sunarak 2025’e bütünlüklü bir bakış sağlıyor.

İşte; gün gün, ay ay 2025’e damga vuran olaylar…

Yılın Gündemini Belirleyen Sosyal ve Siyasal Olaylar

2025, siyaset ve yargı alanında hareketli bir yıl olarak öne çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması ve mart ayında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, uzun süre kamuoyunun odağında yer aldı. Yıl boyunca farklı belediyelere yönelik kayyum atamaları da yerel yönetim gündeminin önemli başlıkları arasına girdi.

Barınma ve şehircilik alanında yürütülen projeler ve TOKİ’nin 500 bin sosyal konut başvurusuna gösterilen yoğun ilgi öne çıktı. Barınma politikalarına yönelik kamu ilgisi, artan talep eşliğinde şehircilik tartışmalarının yıl boyunca gündemde kalmasına yol açtı. Söz konusu dönemde medya sektöründe kayda değer gelişmeler yaşandı. Fatih Altay’lının tutukluluğu ve yılın son günlerindeki tahliyesi, Flash TV ve Pozitifbank’a el konulması, Habertürk ve Show TV’nin bağlı olduğu gruba kayyum atanması ve Ekotürk TV’nin TMSF tarafından devralınıp el değiştirmesi, sektörün gündemini belirleyen adımlar arasında yer aldı. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanması da geniş yankı uyandırdı. Olay, hukuki yönünden çok magazinel boyutuyla tartışılarak sosyal medyada yoğun gündem yarattı.

Doğal Afetler, Ekonomi ve Teknoloji Gündemi

2025 boyunca hem Türkiye’de hem de dünyada çok sayıda afet ve doğal olay yaşandı. Kartalkaya’daki otel yangını, Silivri’deki deprem, Seyitgazi ve Aliağa’daki büyük yangınlar; İsviçre’deki buzul çökmesi ve Myanmar’daki şiddetli deprem, yılın afet gündemini şekillendirdi. Uluslararası alanda Gazze’de sağlanan ateşkes, uzun süren çatışmalar sonrası olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.

Ekonomide enflasyon verileri ve altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşması dikkat çekerken, küresel ölçekte Nvidia’nın piyasa değerindeki sert düşüş ekonomi basınına damga vurdu. Türkiye’de savunma ve havacılık sanayi ihracatının 11 ayda 7,4 milyar doları aşması, yılın güçlü ekonomik göstergeleri arasında yer aldı.

Teknoloji dünyasında TOGG’un yeni modellerinin piyasaya çıkması ve Avrupa pazarına açılması Türkiye açısından önemli bir aşama oldu. Uluslararası alanda ise organ nakli denemeleri, SpaceX Starship’in tam yörünge inişi ve Google’ın Gemini 3 modelini kullanıma açması teknoloji gündemine damga vurdu. Aynı dönemde 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının Şili’deki Atlas teleskopu tarafından keşfedilmesi, yılın dikkat çeken bilimsel buluşlarından biri olarak astronomi çevrelerinde heyecan yarattı.

Türkiye’de kültür-sanat alanına damga vuran pek çok ismin hayatını kaybetmesi toplumun geniş kitlelerini yasa boğdu. Edip Akbayram, Filiz Akın, İlhan Şeşen ve Volkan Konak’ın vefatları kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Sporda ise Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi ve millî takımların uluslararası başarıları olumlu gelişmeler olarak öne çıktı.