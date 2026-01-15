İstanbul'da ünlü isimlerin de yaşadığı Ulus Savoy Sitesi'nde iddiaya göre yapılan denetimlerde eski site Müdürü Ceyhun Baş'ın, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyon doları şahsi hesaplarına aktardığı iddia edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ulus Savoy Sitesi'nde iddiaya göre yapılan denetimlerde eski site Müdürü Ceyhun Baş'ın, site sakinlerinden toplanan yaklaşık 1 milyon doları yönetime ait banka hesaplarından şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi. Durumun fark edilmesi sonrası harekete geçilerek Ceyhun Baş hakkında suç duyurusunda bulunulurken site yönetimi de yazılı bir açıklama yaptı.

'Usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir'

Açıklamada, 'Sitemiz hesapları üzerinde gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında, Sitemiz eski Müdürü Ceyhun Baş'ın, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir' denildi.

'Yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler devam etmekte'

Açıklamanın devamında ise, 'Söz konusu fiiller nedeniyle site yönetimi tarafından uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli hukuki süreçler başlatılmış; ayrıca suç teşkil eden bu eylemler sebebiyle yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama dışında, devam eden yargı süreçleri nedeniyle ek bir değerlendirme yapılmayacaktır' ifadelerine yer verildi.