İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan bu sabah gözaltına alınmıştı.

ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLER

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Çayırgan ifadesinde İmamoğlu ile ilgili detayları aktardı. Eski sporcu, İmamoğlu ile 2020-21 yıllarında Taksim'e yürürken tanıştığını, kendisini tanıttığını ve ziyaret için kendisine bir numara verildiğini aktardı.

Çayırgan, 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisini Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettiğini söyledi.

"İHTİYAÇ HALİNDE ARAYABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

İfade şu şekilde devam ediyor: "Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu, ben herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Kendisi voleybolu bıraktıktan sonra İBBnin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi.

MASAK RAPORLARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Masak incelemeleri neticesindeki tespitleriniz kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Kameroğlu İnşaata 20.000 TL, 32.000 Dolar ve 62.570 TL ev almak için para gönderdim. 62.570 TL'nin açıklamasına "kazanıyoruz" şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi, başka herhangi bir maksadım yoktu.

Anlaştığımız fiyat üzerinde o dönemin parasıyla toplam 4.100.000 TL'ye bu evi aldım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir. Söz konusu 50.000 euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir"

ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Çayırgan ifadesinin ardından “Konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkamama” şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, ifadesinde Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu öne sürmüştü.