UNO hangi ülkenin gıda markasıdır? Bugünkü yazımızda sizlere bu sorunun cevabını vereceğiz.

Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1990

Alan: Un ve Buğday

Çalışan Sayısı: 2.000

Resmi Sitesi: www.uno.com.tr

UNO Hakkında Bilgi

UNO şirketi, 1990 yılında Doruk Grubu tarafından kurulmuş bir ambalajlı ekmek üretim firmasıdır. Un ve buğday sektöründe çalışmalar yapan doruk grubunun en önemli firmalarından biridir. UNO 1991 yılında üretimine başladı. Türkiye’de ekmek üretimine farklı boyutlar kazandıran UNO, ambalajlı ekmek üreterek ülkemizdeki insanları ambalajlı ekmekle tanıştıran ilk firma olmuştur. Türkiye’de un ve unlu mamüller sektöründe daha önce yapılmamış bir şey yapmayı başardılar.

Kurulduktan sonra kısa bir sürede herkes tarafından tanınmaya başladı. Diğer ekmek firmalarının önüne geçmeyi başaran UNO, Türkiye’de yeni bir ekmek kategorisi çıkardı. UNO firmasının yeni sloganıda (ekmeğinizi elletmeyin) insanların beğenisini kazandı.

UNO markası, ekmekten sandviçe, kurabiyeden çöreğe, donuk ürünlerden yarı donuk ürünlere farklı lezzetlerde ürünler satmaktadır. Tarladan reyona kadar tamamen hijyen içinde üretilmektedir ve kalitesinden hiç bir zaman ödün vermeyen bir firmadır. Üretim tesisleri düzenli olarak kontrol edilmektedir ve her zaman temizlik sınıfında en üst düzeydedir.

Ülkemizin tüm illerinde satışı bulunan UNO tüm insanlar tarafından güvenle tüketilmektedir. UNMAŞ A.Ş., İstanbul Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 26.797 metrekare, Ankara Akyurt ilçesinde 18.690 metrakare ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 15.800 metrekarelik alan üzerine kurulu üç fabrikada dünya standartlarında üretim yapmaktadır.

UNO severek ve güvenilerek satın alınan bir marka haline gelmiştir. Ürettiği ürünlerin lezzeti ve kalitesi sayesinde satış rekorları kırmayı başarmıştır. Uzun süre dayanıklı olan ürünleri firmanın çok tanınma sebeplerinden biridir. Her ilde tüm mağazalarda satış yapmaktadır. Türkiye’de en çok satışı yapılan ekmek markasıdır. Ülkemizdeki diğer tüm unlu mamül firmalarını geride bırakmayı başaran UNO firması, liderliğini her zaman korumayı başarmıştır.

UNO Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye