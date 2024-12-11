16 yaş altındaki bireyler için sosyal medya kullanımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesinin söz konusu olmadığını, ancak çocukların sosyal medya platformlarına ebeveyn kontrolü altında erişebileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya ve çevrim içi oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yeni düzenlemeyle internet servis sağlayıcılarının ve sosyal medya platformlarının sorumluluklarının artırılması ve bu alandaki denetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Uraloğlu, zararlı içeriklerin yayılmasının önlenmesinin düzenlemenin temel amaçlarından biri olduğunu belirterek, "16 yaş altındaki çocuklarımızı bu tür içeriklerin zararlarından korumak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: Haber merkezi