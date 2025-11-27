

Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek adına eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bursa İş Ofisi tarafından hayata geçirilen ‘Elde Üret Evden Sat’ projesi, Kent Meydanı Eğitim Merkezi’nde başlatıldı. Toplam 48 saatlik kapsamlı eğitim programında, evinde üretim yapan ya da üretime başlamak isteyen kadınlara, ürünlerini dijital platformlarda tanıtma, pazarlama ve satış süreçlerine dair önemli bilgiler verildi. Eğitimlere, evinde üretim yapan, üretime başlamak isteyen, ürünlerini satışa hazır hale getirmiş veya bu alanda bilgi edinmek isteyen tüm kadınlar katılabiliyor.

Program kapsamında katılımcılara; iş kurma ve geliştirme stratejileri, ürün fotoğraflama ve dijital tasarım, pazarlama, e-pazarlama ve marka yönetimi, muhasebeleştirme ve bütçe hazırlama gibi konularda da eğitimler veriliyor. Eğitim sonunda kadınlar, 2 adet Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve ‘Elde Üret Evden Sat’ katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Üretimden satışa uzanan süreçte profesyonel destek alan kadınlar, kendi ekonomik güçlerini oluşturma konusunda destek olan Başkan Mustafa Bozbey’e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN