Gazetecilere açıklama yapan Kani Ademoğlu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekti. Ademoğlu, “Bugün sahada gerçekten mücadele eden, isteyen bir takım vardı. Futbolcu kardeşlerimiz son ana kadar oyunun içinde kaldı, formanın hakkını verdi. Bu mücadele bizi mutlu etti. Bugün kaybettiğimiz iki puan var. Bu maç oynadığımız diğer maçlardan çok farklıydı. Sahada gerçekten kazanmayı isteyen bir takım vardı. Sahada canını dişine takan, izlediğimizde heyecanı üst seviyeye çıkartan, isteyen ve başarı hırsına bürünmüş bir ekip vardı. Böyle bir takımı izlemek İnegöl adına gurur verici. ” ifadelerini kullandı.

“TEKNİK EKİP VE OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Ademoğlu, teknik ekip ve futbolculara teşekkür ederek, “Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnegöl’e bu gururu yaşatıyorlar.” dedi.

“HAKEM HATALARI BU YIL ÇOK CANIMIZI YAKTI”

Karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösteren Başkan Ademoğlu, sezon boyunca benzer sorunları yaşadıklarını dile getirdi. Ademoğlu, “Hakem hataları bu yıl maalesef çok canımızı yaktı. Verilmeyen penaltılar, hatalı düdükler… Artık bu işler gerçekten can sıkmaya başladı. Emek veriyoruz, sahada mücadele ediyoruz ama bu kararlar oyunun önüne geçiyor.” dedi.

“İNEGÖL KENETLENİNCE KİMSE ÖNÜNDE DURAMAZ”

Tribünlerdeki atmosfere dikkat çeken Ademoğlu, ““Bugün bizi yalnız bırakmayan, 90 dakika boyunca desteğini hissettiren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizim en büyük gücümüz. Bu birliktelik devam ettiği sürece hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Hem sahada hem de tribünde büyük bir coşku vardı. İnegöl kenetlenince önünde kimsenin duramayacağını herkes gördü.” şeklinde konuştu.

“BU TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYALIM”

Şehre çağrıda bulunan Başkan Ademoğlu, “Yalnız bırakılmak istemiyoruz. Canını dişine takan bu ekip yalnızlığı hak etmiyor. Tüm şehir bu kaliteli oyuncu grubuna ve teknik ekibe sahip çıksın. Bu mücadele sadece sahadaki futbolcuların değil, İnegöl’ün mücadelesi.” dedi.

“KRİTİK BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ”

Önlerinde önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Ademoğlu, “Önümüzde çok kritik bir bir iki hafta var. Saha dışında da mücadelemizi sürdürüyoruz ancak destek yetersiz kalıyor. Maalesef -3 puan silinme cezası ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu düşünmek bile içimizi acıtıyor. ” ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANLARINA DESTEK ÇAĞRISI”

İnegöllü iş insanlarına seslenen Başkan Ademoğlu, “Buradan tüm iş insanlarımıza samimi bir çağrıda bulunuyorum; bizi yalnız bırakmayın. Bu mücadele İnegöl’ün mücadelesi. Forma ve eşofman seti kampanyamız var. Bir çocuğa hediye etmenin bedeli 1.000 TL. Bugün iş adamlarımızın 10’ar, 20’şer çocuğu giydirmesi kimseyi zora düşürmez. Hem çocuklarımızı güldürelim hem de İnegölspor’un önündeki engelleri hep birlikte kaldıralım. Bizlere destek olan, olacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.