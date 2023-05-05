Tarım ve Orman Bakanlığı, 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıkladı.

Bakanlık paylaşımında, mdemeler kapsamında ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağını duyurdu.