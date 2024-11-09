Halk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı mücadelede aşı kampanyası başlatan İstanbul Üsküdar Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz uygulama yapmayı sürdürüyor

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından halk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı mücadele sürüyor. Bu kapsamda, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 350’yi aşkın bireye aşı uygulaması gerçekleşti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ülkemizde, HPV kaynaklı kanser vakalarının artış eğiliminde olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Üsküdar Belediyesi olarak, aşı ile önlenmesi mümkün olan bu kanser türüne karşı ücretsiz aşı kampanyası başlattık. Bu kapsamda, gelen başvurular için bir sosyal değerlendirme gerçekleştirdik ve Üsküdarlı komşularımıza ücretsiz HPV aşısını uygulamasına başladık.

Bugüne kadar 9-26 yaş aralığındaki 350’yi aşkın komşumuz, ücretsiz HPV aşısı imkanından faydalandı. Ve bu kapsamda aşı uygulamalarımız devam ediyor. Kamu sağlığına öncelik vermeye ve tüm Üsküdarlı komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”