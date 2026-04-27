GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR

Gram altının haber akışına bağlı olarak 6.500–7.750 lira bandında hareket edebileceğini ifade eden İslam Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Memiş ayrıca gram altında 5 haneli seviyeler için tarih paylaştı.

"HER GÜN FARKLI HABER AKIŞLARI..."

Orta Doğu'dan gelen haber akışına dikkat çeken Memiş, "Geçen hafta malum yine ekstra anlatacağım, ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Yine manipülasyon süreci devam ediyor. Yine İran-Amerika arasındaki gerilimle birlikte her gün farklı haber akışları gelmeye devam ediyor.

Mesela 'Tekrar bir araya gelmeyeceğiz' tantanası vardı geçen hafta. Tekrar Cuma akşamı bir baktık İran Dışişleri Bakanı İslam Abad'a gidiyor. İlginç bir şekilde. Piyasalarda rüzgar hemen tersine döndü. Ons altında işte 50-60 dolarlık yükselişler gördük. Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Borsada yükselişler gördük. Yine cumartesi bir baktık. Görüşmeyeceğiz, anlaşmayacağız. Trump işte ben oraya gitmeyeceğim açıklamaları geldi.

Hatta cuma akşamı yine Trump basın mensupları ile bir arada oluyor. Yemek toplantı düzenliyorlar. Orada bir suikast gelişiminden bahsettiler. İddia ettiler. Detayını bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşir iddia. Sonuç itibariyle böyle her gün farklı haber akışlarının geldiği bir piyasa var karşımızda." ifadelerini kullandı.

"BORSADA 14.000 PUAN ALTINA SARKMALAR BEKLİYORUM"

Borsa hakkında değerlendirmeler yapan Memiş, "Borsa İstanbul BİST100 Endeksi 14.409 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeksin 14.400 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapması yine satışların gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ben tekrar 14.000 puan seviyesi aşağısına sarkmalar bekliyorum. 13.900 puan seviyesi, güçlü bir destek konumunda. Ancak kalıcı bir anlaşma haberi gelirse piyasalar rahat bir nefes alırsa 16.000 puan seviyesi işte yaz aylarında 20.000 puan seviyesinde hedef alan bir yükselişler kaçınmaz olacak.

Ama bu düşüş trendi bitti mi artık 14.000 puan seviyesinin altına sarkmayacak mı sorusunun cevabı: Hayır. Ben 14.000 puan seviyesinin altına sarkmalar bekliyorum . Yıl sonuna kadar pozisyonu alan arkadaşlarımızın bu süreçten yine faydalanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

İslam Memiş, doların yıl sonunda 50 lira seviyesine ulaşacağı yönündeki beklentisinin sürdüğünü belirtti. Doların 45 lira civarında kapanış yaptığını ifade eden Memiş, kurda kontrol ve baskılanma sürecinin devam ettiğini, bu nedenle yıl sonu için 50 lira tahminini koruduklarını dile getirdi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altında kritik seviyeleri paylaşan Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.709 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 4.650 dolar seviyesi güçlü destek konumunda olmaya yine devam ediyor. İki güçlü destek seviyemiz var burada. Yani savaşın devamı halinde, olumsuz haberlerin gelmesi durumunda 4.650 dolar seviyesi, devamında 4.400 dolar seviyesi. İşte bir anlaşma çıkmazsa, tantana tekrar devam ederse, manipülasyon piyasasına biraz daha derinleştirilirse bu iki destek seviyesine dikkat etmekte fayda var. Şu anda 4.650 dolar seviyesi burada güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor." dedi.

ALTINDA ALIM SEVİYELERİ

Altında alım seviyelerine dikkat çeken Memiş, "Ons altında 4.650 dolar ve aşağısındaki rakamlar da toplama seviyesi benim nazarımda. Kalıcı bir anlaşma haberi geldikten sonra hedef 5200 dolar seviyesi. Belki Mayıs ayında 5000 dolar seviyesinin üzerini test eden, belki 5050 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend görebiliriz. O yüzden her iki ihtimale karşı da mesafeli durmakta fayda var. Ona göre hazırlık yapmakta fayda var." şeklinde konuştu.

ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR

Altında yükseliş beklentisinin devam edeceğini belirten Memiş, 5 haneli rakamlar için tarih verdi. Memiş, "Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Fiziki altın 6.817 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Olumsuz haber akışlarıyla birlikte 6.650 lira seviyesi, 6.500 lira seviyesi güçlü destek konumunda. Ancak kalıcı bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.750 lira seviyelerine yerleşen bir gram altın TL fiyatı karşımızda olacaktır. Temmuz aylarında 8.000 lira seviyesi benim nazarımda yine kenarda durmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar daha üst seviyeler var. 5 haneli rakamları yine beklemeye devam ediyorum, burada herhangi bir revize yapmadım. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor." dedi.

GÜMÜŞTE BEKLENTİ POZİTİF

Son olarak gümüş fiyatlarını değerlendiren Memiş sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 75 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 70 -75 dolar aralığını yine önemsiyorum. Buralar toplam alanı. Yıl sonu kritik direnç seviyem 96 dolar seviyesi. Eğer 96 dolar seviyesi yukarıya kırılırsa artık 3 haneli rakamı görebiliriz. Ama asıl önemli olan soru şu bu 3 haneli rakam bu yıl sonuna kadar görülecek mi? Evet 2027 ve 2028 yılları için yine 135 dolar, 140 dolar seviyesi yine sürpriz olmayan hedef konumunda olmaya devam edecek. Burada bir revize söz konusu değil. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor 96 dolar seviyesinden dolayı. Gümüş tarafında da pozitif yönde devam ediyor."