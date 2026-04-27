Geçtiğimiz yıl konkordato talebi mahkeme tarafından Kasım 2025’te reddedilen Les Ottomans Hotel için yeniden başvuru yapıldı. İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesinde bulunan ve Universal Luxembourg Group SA’ya ait olan otel için hukuki koruma talebi bir kez daha gündemde.

Öte yandan, Universal Luxembourg Group SA’nın iştiraklerinden Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

NTV'nin haberine göre mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin olarak "Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine" karar verdi.

Otelde kısmi hizmet durduruldu

Gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından, şirketin konkordato başvurusuna ilişkin nihai karar verilecek. Bu kapsamda mahkemenin, 11 Haziran 2026 saat 14.35’te toplanması planlanıyor.

Otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici süreyle askıya alınmış durumda. Ancak tesis bünyesinde düzenlenen davet ve organizasyon faaliyetlerinin sürdüğü belirtiliyor.