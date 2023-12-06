Güneş her 11 yılda bir güneş, karanlık noktalarda, 'güneş maksimumu' olarak bilinen bir aşamadan geçiyor. Bunun sonunda bu karanlık noktalar gezegene şiddetli patlayıcı enerji saçıyor.

NASA bir sonraki güneş maksimumunun 2025'in sonlarında başlayacağı tahminlerinde bulunsa da Hindistan'daki IISER'den fizikçi Dr. Dibyendu Nandi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu tarihi çok daha erken bir tarihte, 2024'ün başlarında öngörüyor.

Fizikçi Nandi şu ifadelere değindi: "Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazlasını öğrenmeliyiz. Ancak en şiddetli fırtınalar bazen alçak Dünya yörüngesindeki uyduların bozulmasına neden olabilir ve iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetleri kesintiye uğratabilir. Bu da her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın aksaması anlamına gelebilir"

Nandi, en yoğun güneş fırtınalarının tam olarak ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmenin zor olabileceğini tekrar vurgularken kendi çalışmasının neden NASA'nın sonucundan farklı olduğunu da açıkladı.

Nandi, bireysel güneş döngülerinin uzunluğunun dokuz ila 14 yıl arasında değişebileceğini ifade ederek 11 yılın 'ortalama bir periyodiklik olduğunu ve bunun tüm güneş döngülerinin ortalaması alınarak belirlendiği anlamına geldiğini belirtti.