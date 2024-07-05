Bilecik’te uygulama noktasında yapılan aramada, üstünde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliye 2 ayrı suçtan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada seyir halinde ilerleyen araç durduruldu. Yapılan aramada araç sürücüsünün üzerinden 1,00 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince araç üzerinde yapılan takograf kontrolünde; şüpheliye hız sınırını aşmaktan toplamda 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.