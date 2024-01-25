Uyku getiren şeyler, zor uykuya dalanların imdadına yetişen şeylerdir. Uykunun gelmesi ya da kaçmasında etkili olan şeylerin başında besin maddeleri ve tüketilen içecekler gelmektedir. Şimdi sıra ile hemen uyku getiren şeyler konusunda bilgileri paylaşmak istiyoruz.

Uyku Getiren Besinler

Patates: Fırınlanmış ve çok az yağ ile hazırlanmış patates, mideyi yormaz ve uykuyu getirir. Uykuya yakın süt ile karıştırıp patates püresi tükettiğinizde daha kısa sürede uykuya dalabilirsiniz.

Badem: Bir avuç badem kaslarınızın rahatlamasını sağlar. Bu da daha kolay uykuya geçmek anlamına gelir.

Muz: Muz, son derece güçlü bir uyku getiren besindir. Bir tür doğal uyku ilacı olarak da nitelendirilebilen muz, kasları gevşetip rahatlatıyor.

Papatya çayı: Sakinleştirici özelliğini ile papatya çayı, stres nedeni ile uyku sorunu çekenlerin sorununa birebir gelir. Kaygıları ortadan kaldırır ve daha rahat uykuya dalmayı sağlar.

Ilık süt: Çocukların uykuya dalmasını kolaylaştırmak için içirilen ılık süt, yetişkinler için de ideal bir uyku getiricidir. Zihinsel ve bedensel gelişim için çocuklarda da düzenli süt içme alışkanlığı gereklidir.

Yoğurt: Yoğurt ve ayran da çabuk uyku getiren şeyler arasında sayılır. Özellikle ayranın da süt gibi yatmaya yakın tüketilmesi daha kısa sürede daha rahat bir uykuya dalış sağlar.

Bal: Balı ılık süt ya da bitki çaylarının içine tat vermesi için karıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay uykuya geçiş sağlanır.

Hindi: Evet, hindi de uyku getiren besinler arasında yer alıyor. Uykudan 2-3 saat önce bir dili kepek ekmeği ile birlikte küçük bir parça haşlanmış hindi eti yemek rahat bir uyku sağlar.

Uyku Getiren Bitki Çayları

Şerbetçi otu çayı: Gergin, stresli ve kaygılı durumlarda kaçan uykunun gelmesi için bu bitki çayı tüketilebilir. Baş ağrısı için de bu çayın tüketimi önemlidir. Depresyon hastaları için ya da hamile kalmak isteyen bayanlar için de bu çay önerilir. Papatya çayı: Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği en çok bilinen çay papatya çayıdır. Küçük çocuklar hatta bebeklerde bile zaman zaman rahatlamak ve daha kolay uyumak için papatya çayı tüketilebilir.

Çarkıfelek çayı: Çarkıfelek otu dikkatli tüketilmesi gereken bir bitki çayıdır. Fazla tüketimi yorgunluk ve halsizliğe neden olur. Bitki çaylarının tüketiminde ilaç kullanılıyormuş gibi düşünülmeli. Kesinlikle alkol ile birlikte tüketilmemeli, başka ilaçlar ile birlikte de alınmaması gerekir.

Kedi otu çayı: Özellikle kadınlarda adet sancısı için bu bitki çayı tüketilebilir. Sindirim sorunu yaşayanlar, midelerine kramp girdiği için uyuyamayanlar için kedi otu çayı önerilebilir.

Aşırı uyku getiren şeyler, besinler ve bitki çaylarının tüketiminin yanında uyku kaçıran durumlardan da uzak durulması gerekir. Uyku kaçmasına neden olan aşağıdaki maddelerden uzak durarak daha kolay uykuya dalabilirsiniz.

Uykunuzun kaçmaması için yatağa girmeden 2-3 saat önce son yemeğinizi yiyin.

Uyumaya yakın, kafeinli içeceklerden uzak durun. Kafeinli içecekler yerine yeşil çay gibi bazı çayların da kafein içerdiğini unutmayın.

Yatak odasında uyku için girdiğinizde televizyon izlemeyin.

Her akşam aynı saatte yatağa girmeye çalışın ve yine aynı şekilde sabahları aynı saatte kalkın.

Gün içinde uyumayın, bu gece uykusunun gecikmesine neden olur.

Uyarıcı, uyku kaçıran ilaç kullananlar alternatifler için doktora danışmalıdır.

Yatak odasını karanlık, sessiz ve serin tutun. Uykuya daha kolay dalmayı sağlar bu.

Gece saatlerinde çikolata gibi enerji veren atıştırmalıklar tüketmeyin. Uykunuzun gelmesi için enerjinizin biraz düşmesi lazım.