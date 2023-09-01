Uyum bozukluğu stresle ilişkili bir durumdur. Stresli veya beklenmedik bir olaya tepki olarak normalden beklenenden daha fazla stres yaşarsınız ve stres ilişkilerinizde, işte veya okulda önemli sorunlara neden olur.

İş sorunları, okula gitmek, bir hastalık, yakın bir aile üyesinin ölümü veya herhangi bir sayıda yaşam değişikliği strese neden olabilir. Çoğu zaman, insanlar birkaç ay içinde bu tür değişikliklere uyum sağlar. Ancak bir uyum bozukluğunuz varsa, endişeli veya depresif hissetmenize katkıda bulunabilecek duygusal veya davranışsal reaksiyonlara devam edersiniz.

Yine de kendi başınıza zorlamak zorunda değilsiniz. Tedavi kısa olabilir ve duygusal zemini yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir.

Uyum Bozuklukları Türleri

DSM-5 altı farklı ayar bozukluğu tipini listeler. Hepsi birbiriyle ilişkili olsa da, her türün kendine özgü belirti ve semptomları vardır. Uyum bozuklukları şunlar olabilir:

Depresif bir ruh hali ile. Semptomlar çoğunlukla üzgün, ağrılı ve umutsuz hissetmeyi ve eskiden zevk aldığınız şeylerde zevk eksikliğini yaşamayı içerir.

Semptomlar çoğunlukla üzgün, ağrılı ve umutsuz hissetmeyi ve eskiden zevk aldığınız şeylerde zevk eksikliğini yaşamayı içerir. Kaygı ile. Semptomlar esas olarak sinirlilik, endişe, konsantre olma veya hatırlama zorluğu ve bunalmış hissetmeyi içerir. Anksiyete ile uyum bozukluğu olan çocuklar, ebeveynlerinden ve sevdiklerinden ayrılmaktan korkabilirler.

Semptomlar esas olarak sinirlilik, endişe, konsantre olma veya hatırlama zorluğu ve bunalmış hissetmeyi içerir. Anksiyete ile uyum bozukluğu olan çocuklar, ebeveynlerinden ve sevdiklerinden ayrılmaktan korkabilirler. Karışık anksiyete ve depresif ruh hali ile. Semptomlar, depresyon ve anksiyetenin bir kombinasyonunu içerir.

Semptomlar, depresyon ve anksiyetenin bir kombinasyonunu içerir. Davranış bozukluğu ile. Semptomlar temel olarak kavga veya pervasız sürüş gibi davranış problemlerini içerir. Gençler okulu atlayabilir ya da mülkleri tahrip edebilir.

Semptomlar temel olarak kavga veya pervasız sürüş gibi davranış problemlerini içerir. Gençler okulu atlayabilir ya da mülkleri tahrip edebilir. Duygu ve davranış karışıklığı ile. Semptomlar, depresyon ve anksiyetenin yanı sıra davranışsal problemlerin bir karışımını içerir.

Semptomlar, depresyon ve anksiyetenin yanı sıra davranışsal problemlerin bir karışımını içerir. Tanımlanmamış. Semptomlar diğer uyum bozukluklarına uymaz, ancak genellikle fiziksel problemleri, aile veya arkadaşlarla olan problemleri veya iş veya okul problemlerini içerir.

Uyum Bozukluğu Nedenleri

Uyum bozukluklarına hayatınızdaki önemli değişiklikler veya stres faktörleri neden olur. Genetik, yaşam deneyimleriniz ve mizacınız bir uyum bozukluğu geliştirme olasılığınızı artırabilir.

Bazı stresli olaylar uyum bozukluğuna yol açabilir. Yetişkinlerde uyum bozukluğunun bazı yaygın nedenleri arasında şunlar olabilir:

Boşanma gibi ilişki sorunları

Sevilen birinin ölümü

Bir işi kaybetmek

Doğal afetler

Büyük yaşam değişikliği

Bir aile, arkadaş ya da sizde hastalık

Finansal konular

Coğrafi değişim

Çocuklarda ve gençlerde uyum bozukluğunun bazı yaygın nedenleri arasında şunlar olabilir:

Zorbalık

Aile sorunları

Hastalık

Cinselliklerine ilişkin kaygı

Okuldaki sorunlar

Uyum Bozukluğu Belirtileri

Belirti ve semptomlar, uyum bozukluğunun tipine bağlıdır ve kişiden kişiye değişebilir. Stresli bir olaya tepki olarak normalden beklenenden daha fazla stres yaşarsınız ve stres hayatınızda önemli sorunlara neden olur.

Uyum bozuklukları, kendinizi ve dünyayı nasıl hissettiğinizi ve düşündüğünüzü etkiler ve ayrıca eylemlerinizi veya davranışlarınızı da etkileyebilir. Bazı örnekler:

Hüzünlü, umutsuz hissetmek veya eskiden zevk aldığınız şeylerin tadını çıkarmamak

Sık ağlama

Endişeli veya endişeli, gergin, gergin veya stresli hissetmek

Uyku problemi

İştahsızlık

Konsantrasyon zorluğu

Bunalmış hissetmek

Günlük aktivitelerde çalışma zorluğu

Sosyal desteklerden çekilme

İşe gitmek veya fatura ödemek gibi önemli şeylerden kaçınmak

İntihar düşünceleri veya davranışları

Bir uyum bozukluğunun belirtileri stresli bir olayın üç ay içinde başlar ve stresli olayın sona ermesinden sonra 6 aydan uzun sürmez. Bununla birlikte, özellikle işsizlik gibi stres etkeni devam ediyorsa, kalıcı veya kronik uyum bozuklukları 6 aydan fazla sürebilir.

Doktora Ne Zaman Gidilmeli?

Genellikle stres faktörleri geçicidir ve zaman içinde onlarla başa çıkmayı öğreniriz. Stres hafiflediğinden uyum bozukluğu belirtileri düzelir. Ancak bazen stresli olay hayatınızın bir parçası olarak kalır. Veya yeni bir stresli durum ortaya çıkar ve aynı duygusal mücadelelerle tekrar tekrar karşılaşırsınız.

Mücadeleye devam ederseniz veya her gün geçmekte zorlanıyorsanız doktorunuzla konuşun. Stresli olaylarla daha iyi başa çıkmanıza ve hayat hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için tedavi alabilirsiniz.

Çocuğunuzun uyumu veya davranışı hakkında endişeleriniz varsa, çocuğunuzun çocuk doktoru ile konuşun.

Uyum Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Psikoterapi

Konuşma terapisi olarak da adlandırılan psikoterapi, uyum bozuklukları için ana tedavidir. Bu bireysel, grup veya aile terapisi olarak sağlanabilir. Terapi şunları yapabilir:

Duygusal destek sağlar

Normal rutininize geri dönmenize yardımcı olur

Stresli olayın sizi neden bu kadar etkilediğini öğrenmenize yardımcı olur

Stresli olaylarla başa çıkmak için stres yönetimi ve baş etme becerilerini öğrenmenize yardımcı olur

İlaçlar

Depresyon ve anksiyete belirtilerine yardımcı olmak için antidepresanlar ve anti-anksiyete ilaçları gibi ilaçlar eklenebilir.

Terapide olduğu gibi, sadece birkaç ay boyunca ilaçlara ihtiyacınız olabilir, ancak önce doktorunuzla konuşmadan herhangi bir ilaç almayı bırakmayın. Aniden kesilirse, bazı antidepresanlar gibi bazı ilaçlar yoksunluk benzeri semptomlara neden olabilir.