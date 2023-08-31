Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kestel ilçesinde düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri öncesinde gençlere önemli bir bilgilendirme yaptı. Toplam 15 bin gence, Uyuma uygulamasının işleyişi ve kullanımı hakkında bilgiler verildi. Uygulama sayesinde gelen tüm ihbarlar anında ilgili birimlere iletiliyor ve ihbarcıların kimliği gizli tutuluyor.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Konserde bulunan 15 bin kişi, "Narko Nokta" projesi hakkında detaylı bilgilendirme aldı. Narkotik polisleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi" projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen "Anne, Narko Rehber, Narko Nokta, Gençlik Modülü ve Uyuma" uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Polis ekipleri, Uyuma uygulamasının kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundular. Bu uygulama, akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanıcılar uyuşturucuyla ilgili şüpheli durumları ya da bilgileri uygulama aracılığıyla yetkililere iletebiliyor. İhbarları değerlendiren uzman ekipler, gelen bilgileri hızla inceleyerek gereken önlemleri alıyorlar. Programın sonunda, uyuşturucuyla mücadele hakkında bir tanıtım videosu gösterilerek her yaş grubundan katılımcılar bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projelerin devam ettiğini vurguladılar. Uyuma uygulamasının amacının uyuşturucuyla mücadelede halkın aktif katılımını sağlamak olduğunu belirttiler. İhbarlarının gizliliğinin korunduğunu vurgulayarak, sahip olunan bilgilerin uygulama üzerinden iletilmesi durumunda uzman ekipler tarafından derhal değerlendirileceğini ve gereken işlemlerin yapılacağını açıkladılar. İhbarlar için özel olarak belirlenen bir WhatsApp hattının da bulunduğunu söyleyen yetkililer, vatandaşların 552 1551616 numaralı telefondan bildirimlerini iletebileceklerini ifade ettiler.

Gençler, verdikleri bilgilendirmeden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'na teşekkür ettiler. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ise uyuşturucuyla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, herkesi uygulamayı kullanmaya ve güvenli bir Bursa ile Türkiye için birlikte çalışmaya davet ettiler.