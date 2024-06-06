Balıkesir’in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbar edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü S.İ. ve T. A. isimli şahısların araç ile Karacabey ilçesinden Gönen ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulundukları araç takibe alınarak Gönen Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu. S.İ. isimli şüphelinin üzerinde 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Nöbetçi savcılığın talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı.
Kaynak: iha