İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 isimden alınan saç ve kan örneklerinin sonucu açıklandı.

15 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, Murat Gülibrahimoğlu’nun sevgilisi Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins Direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik ile Suma Han gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy’un da aralarında bulunduğu 15 kişinin uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu belirlendi.

KANDA DEĞİL, SAÇ ANALİZİNDE TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, bazı şüphelilerin kan testleri temiz çıkmasına rağmen saç örneklerinde uyuşturucu madde ve metabolitlerine rastlandı. İncelemelerde özellikle kokain ve türevleri olan benzoilekgonin ile metilekgonin, esrarın etken maddesi THC ve bazı kişilerde MDMA (metilendioksimetamfetamin) tespit edildi.

RABİA YAMAN'DA MDMA DETAYI

Rabia Karaca’nın hem kan hem de saç örneklerinde kokain metabolitleri ile birlikte esrar etken maddesi THC ve MDMA tespit edildi.

Ünlülerin modacısı Rabia Yaman’ın kanında kokain metaboliti saptanırken, saç örneğinde ise kokain metabolitlerine ek olarak MDMA bulundu.

MISS TURKEY GÜZELİ SAÇTAN YAKALANDI

Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu’nun kan testi negatif çıkmasına rağmen saç analizinde kokain, esrar (THC) ve MDMA tespit edilmesi dikkat çekti.

Fenomen Dilara Ege Çevik’in hem kan hem de saç örneklerinde kokain metabolitleri ve esrar etken maddesi yer aldı.

Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin kan testi negatif olurken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri saptandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İSİM İSİM SIRALI LİSTE

Test sonuçlarının yer aldığı liste şu şekilde: