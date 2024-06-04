Balıkesir’de jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz gün Altıeylül ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adrese yapılan operasyonda 6 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.