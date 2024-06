2023-2024 eğitim-öğretim yılı Serdivan Belediyesi ve Serdivan Halk Eğitimi Merkezi SERMEK kursları yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi. Serdivan Belediyesi ve Serdivan HEM bünyesinde mesleki, sosyal ve kültürel kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ev sahipliğinde ilçede bulunan bir AVM’de gerçekleştirilen birbirinden güzel eserlerin ilgiyle gezildiği stantların bulunduğu sergi açılışına Sakarya’ya bir takım ziyaretler için gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katıldı. Açılışta konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Serdivan Halk Eğitim Merkezi’nin yürüttüğü ve Serdivan Belediyesi olarak her zaman ve her konuda destek verdiğimiz programda amacımız herkes için, her yaş grubu için eğitimin ve öğretimin mümkün olduğunu vurgulamaktır. Bugün burada bulunan öğretmen ve usta öğreticimizle yaklaşık binlerce eserin sunumu yapıldı. Emeği geçen başta kurum müdürü, idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek sergi açılışını gerçekleştiren protokol, el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kursiyerlerin yapmış olduğu 100. Yıl filografi tablosunu günün anısına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediye etti.