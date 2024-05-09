Balıkesir’de Narkotik ekipleri 2 ilçede gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz gün Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde bir araca ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 168 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca M.K. (20, S.C. (20), S.T. (19), M.Ç. (28), M.Ö. (42) Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: iha