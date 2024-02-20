Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini de kapsayan Bursa bölgesinin 15 yıldır Organ Nakil Koordinatörlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar emekli oldu. Bursa bölgesinin organ bağışında 10 yıldır Türkiye lideri olmasında önemli katkılar sağlayan Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar’ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan atandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, emekli olan Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar adına program düzenledi. Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, sağlık müdürlüğü yöneticileri, Bursa bölgesinin organ nakil koordinatörleri ve sağlık personelleri katıldı. Bursa bölgesinin organ bağışı grafiğini ele alındığı programın sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım tarafından görevindeki başarılarından dolayı Uzm. Dr. Çınar’a teşekkür belgesi takdim edildi.

3 binin üzerinde nakil yapıldı

Programda konuşan Uzm. Dr. Çınar, organ bağışının olumlu yanlarını anlatarak bu işe başladıklarını dile getirdi. İşin içine girdikçe çok zor olduğunu gördüğünü ama çok keyif aldığını vurgulayan Çınar, "Ailenizden ayırdığınız vaktinizi hiç tanımadığınız insanların hayatlarını kurtarmak için harcıyorsunuz. Karşılığında da manevi tatmin dışında size verilecek bir şey yok. Ben, 15 yıllık görevimden mutlu olarak ayrılıyorum. Meslek hayatımın en güzel ve başarılı günleri organ nakli koordinatörlüğünde geçti. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Sayılara bakınca 3 binin üzerinde nakil yapmışız. 3 binin üzerinde insanın hayatını kurtarmışız. Bu bile ekibimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” dedi.