7 Ekim'de, saat 14.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde görevli olan Uzman Doktor Alp Dolgun, evinde yalnızken mutfakta yemek hazırlığı yaparken aniden yangın çıktı.

Doktor Dolgun, yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışırken ağır yaralandı. Eşi, olayı fark edip sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi evinde yapılan Doktor Dolgun, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen Doktor Dolgun, dün hayatını kaybetti.

Uzman Doktor Alp Dolgun'un yanık yaralarına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Şu an olayın ayrıntılarını inceleyen yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtiyorlar.