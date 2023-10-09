Konya'da bugün saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Şehitler Cami tramvay durağında bir kaza yaşandı. 45 yaşındaki Şerife Pekuzunoğlu, evine gitmek üzere tramvay durağında bekliyordu. Ancak dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü.

Olay yerine ulaşan tramvay, Pekuzunoğlu'na çarptı. Kadın, tramvay ile durağın kaldırımı arasında sıkıştı ve sağlık ekiplerinin hızla müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şerife Pekuzunoğlu'nun cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı ve otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.