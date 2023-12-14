Doruk hastaneleri doktorları ile sağlık görevlileri üç okulda HIV virüsü ve AIDS hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay ile eğitim Hemşiresi Nebahat Yayla, 3 Mart Okulları, Halil Güleç Fen Lisesi ve Ulviye Ziya Gökalp Özel Anadolu Lisesi’nde HIV virüsü ve AIDS’ten korunma ile tedavi yöntemlerini anlattılar.

Bilgilendirmelere konuşan Doruk Nilüfer hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, “HIV, ‘İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü’nün kısaltmasıdır. İnsan vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. HIV, AIDS’e yol açabilir” dedi.

Açıklamalarında, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS raporuna göre dünyada 38.4 milyon HIV taşıyıcısı olduğunu ifade eden Doruk Nilüfer hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Uzman Dr. Meltem Öner Karaçay şunları söyledi: “HIV enfeksiyonunun erken belirtileri arasında ateş, yorgunluk, lenf bezlerinde şişme ve boğaz ağrısı bulunur. Bu belirtiler, diğer birçok hastalıkta da görülebileceği için HIV enfeksiyonunu teşhis etmek zor olabilir. HIV enfeksiyonu tedavi edilmezse, AIDS’e ilerleyebilir. AIDS, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde hasar görmüş olduğu bir durumdur. AIDS’li kişiler, enfeksiyonlara, kanserlere ve diğer hastalıklara karşı daha savunmasızdır. HIV enfeksiyonu, ciddi bir hastalıktır, ancak tedavi edilebilir. HIV enfeksiyonunu önlemek için alınabilecek önlemleri alarak HIV’e yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.”