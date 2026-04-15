1 milyon TL’ye kadar sağlanan destek, Barınma Yardımları ile Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında, ev satın almak veya konut inşa etmek isteyen ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

Bu destekten kimler faydalanabiliyor ve başvuru şartları neler? İşte konut alacak ya da yaptıracak vatandaşları ilgilendiren detaylar…

Barınma yardımı, dar gelirli kişi ve ailelerin en temel ihtiyaçlarından biri olan konut ihtiyacını karşılamayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir sosyal destek türüdür.

Bu yardımdan yararlanabilmek için; 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerinin altında olmak, sağlıklı yaşam koşullarına uygun bir konuta sahip olmamak, başvuru yapılan bölgede en az bir yıldır ikamet etmek ve nafaka yükümlülüğü bulunan bir yakınının olmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması şartı da aranıyor.

Barınma yardımı kapsamında;

Basit ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

Orta düzey ev onarımlarında 140.000 TL'ye kadar

Kapsamlı ev onarımlarında 200.000 TL'ye kadar

Prefabrik ev yapımlarında 600.000 TL'ye kadar

Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 1.000.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.