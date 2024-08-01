Sıcak havalarla birlikte klima kullanımının da arttığını belirten uzmanlar, yanlış klima kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları konusunda uyarıyor.İSTANBUL (İGFA) -Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, özellikle yaz aylarında hayatımızı kolaylaştıran ve günlük yaşantımızın daha verimli geçmesini sağlayan klimaların yanlış kullanılması durumunda neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Sıcakların artması ile beraber klima kullanımı da artıyor. Klimaların modern hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Klima kullanırken yanlış bildiklerimiz de vardır. Bu nedenle klima kullanmanın kurallarına uymamız gerekir. Klima kullanırken özellikle sıcaklığını 21- 22 derece arasında tutmamız gerekir. Klimanızı 1-2 saat kadar kullanıp, bu süre sonunda ise bulunduğunuz ortamın havalandırılmasını sağlamalısınız. Temiz havanın içeriye girmesi gerekir.” dedi.

Klimanın uzun süre kullanıldığı zamanlarda, ortamın havası soğuduğu için vücudun bu sıcaklığa birden uyum sağlayamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bu nedenle vücudun enerji tüketimi artıyor. Buna bağlı olarak da birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor, klima çarpması denen şikayetlere neden olabiliyor. Klima aynı zamanda ortamın nem dengesini de bozabiliyor. Ortamdaki bağıl nem oranının yüzde 50 olması gerekir. Aşırı klima kullanımı sonucunda nem dengesi bozulacağı için vücudumuzda dehidrasyon adını verdiğimiz sıvı kaybı ortaya çıkabiliyor.” şeklinde konuştu.

YANLIŞ KULLANIM SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Aşırı klima kullanımı sonucunda gözlerde ve burunda kurulukla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bulgular ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Klima kullanırken klimadan çıkan havanın direkt olarak vücudumuza çarpmaması gerekir. Klima havasını tavana vermekte fayda vardır. Klima karşısına uzun süre oturmak, hareketsiz kalmak, gece karşısında yatmak, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlere neden olabilir. Klima hayatımızı kolaylaştırsa da birtakım problemlere de yol açabiliyor.” uyarısında bulundu.